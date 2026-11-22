Una intensa lluvia acompañada de granizo generó serios estragos materiales y hechos de tránsito en sectores limítrofes entre El Alto y el municipio de Achocalla y Ventilla. La acumulación de agua provocó que al menos dos motorizados terminaran encunetados, además de dejar calles anegadas y varias viviendas inundadas.

De acuerdo con los reportes preliminares de la zona, el incidente vial se registró en inmediaciones del surtidor de la Av. 6 de Marzo, donde una vagoneta y un camión tráiler fueron arrastrados por la fuerza del agua hasta caer en un embovedado. El hecho ocurrió en horas de la noche, cuando el caudal descendía con fuerza desde la urbe alteña.

"Es por la lluvia también con el granizo que ha pasado ayer. Era de noche, entonces con la fuerza de la lluvia, de lo que viene desde El Alto, viene pues ya grande y solamente había dos anillas", señalaron pobladores desde el sector de Achocalla respecto a la insuficiente capacidad de drenaje.

Además de las afectaciones al transporte, la acumulación pluvial causó severas inundaciones en avenidas y domicilios particulares. Según la denuncia de los afectados, los trabajos inconclusos en la doble vía La Paz–Oruro habrían alterado el curso natural de las aguas, desviándolas directamente hacia las zonas habitadas.

A través de videos difundidos en redes sociales, los vecinos evidenciaron la magnitud de la emergencia en el interior de los inmuebles y exigieron soluciones inmediatas a las autoridades correspondientes. "Mira cómo está aquí todo; los ingenieros de la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras) también están presentes para tratar de ver, porque su casa está inundada", relataron los habitantes mientras mostraban los daños ocasionados por el ingreso del agua.

Personal técnico y vecinos trabajaron en el lugar para evaluar los perjuicios materiales y habilitar el paso en las vías afectadas tras el temporal.