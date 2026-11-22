El Comando General del Ejército de Bolivia anunció que, a partir de este domingo 22 de noviembre, se realizarán desplazamientos de efectivos, equipos y vehículos blindados como parte de los preparativos para un importante acto conmemorativo en la ciudad de La Paz.

Mediante un comunicado oficial, la institución castrense explicó que las movilizaciones responden a las actividades organizadas por el 216.º aniversario de la Gran Batalla de Aroma y la creación del Ejército de Bolivia, cuya celebración central está prevista para el viernes 27 de noviembre.

El evento se desarrollará en instalaciones del Colegio Militar del Ejército «Cnl. Gualberto Villarroel López», donde se llevarán a cabo los actos conmemorativos.

Según el comunicado, el desplazamiento de unidades militares tiene como finalidad realizar los preparativos logísticos y ensayos correspondientes al acto central.

Durante los próximos días, la ciudadanía podría observar la circulación de vehículos militares, equipos y efectivos que participarán en las actividades conmemorativas.

El Ejército aclaró que estos movimientos forman parte de su planificación institucional y no deben interpretarse como una situación extraordinaria.

Publicación Ejército de Bolivia Forjador de la Patria.

Ejército pide a la población no alarmarse

Ante la posibilidad de que la presencia de blindados y tropas genere preocupación, el Comando General del Ejército hizo un llamado a la tranquilidad.

La institución solicitó a la población no alarmarse ante el movimiento de unidades militares y evitar especulaciones o interpretaciones equivocadas sobre el propósito de los desplazamientos.

Asimismo, explicó que las actividades se desarrollarán dentro del marco habitual de preparación y coordinación para las ceremonias oficiales.