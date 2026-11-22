La reciente difusión de los bajos niveles de aprendizaje escolar en el país, revelados por el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2023 de la Unesco, generó un pronunciamiento del presidente Rodrigo Paz en sus redes sociales.

Al respecto, el mandatario afirmó que “los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2023 de la UNESCO, conocidos recientemente, nos duelen y nos obligan a actuar, porque nuestros hijos no pueden seguir pagando el precio de una educación deficiente”.

En su mensaje digital, el jefe de Estado enfatizó la necesidad de priorizar a los estudiantes mediante una reforma estructural que permita descentralizar el sistema educativo nacional.

Sobre el rol docente y sindical, Paz advirtió que “los maestros son fundamentales, pero la educación no pertenece a ningún sindicato: pertenece a nuestros niños, y es momento de recuperar el tiempo perdido, descentralizar la educación y convertirla en una verdadera prioridad nacional”.

Por su parte, el expresidente, historiador y periodista Carlos D. Mesa Gisbert se sumó al debate público con una reflexión sobre la responsabilidad compartida en esta situación.

El exmandatario sentenció en sus plataformas que “somos culpables quienes hemos gobernado, quienes han sido responsables de conducir la educación, los maestros y la comunidad educativa en su conjunto, pues este es el mayor fracaso de nuestra historia”.