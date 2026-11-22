Ante el persistente clima seco y las altas temperaturas registradas en el oriente boliviano, la pronosticadora del Senamhi, Ana Mendoza, advirtió que “tenemos al momento un aviso meteorológico vigente. Este es por vientos moderados temporalmente fuertes, afectando al norte integrado del departamento de Santa Cruz con intensidades entre 60 y 90 km/h”.

La especialista también señaló que “estos fuertes vientos también están haciendo que, juntamente con la baja humedad que se tiene en este sector y las altas temperaturas en el oriente, son condiciones favorables para el incremento de los focos de calor que al momento están por encima de los 700 mayormente repartidos entre Santa Cruz, Beni, Pando, norte del departamento de La Paz”.

Tormentas y precipitaciones inminentes

El panorama climático en el país experimentará un giro drástico con la llegada de lluvias y tormentas eléctricas en múltiples regiones del territorio nacional.

Sobre este fenómeno, la experta indicó que “el aviso hidrológico también está vigente hasta este sábado 28, ya que vamos a tener precipitaciones. Estas van a estar afectando a todo lo que sería el sector del Chaco boliviano, norte integrado del departamento de Santa Cruz, Beni, Pando, norte del departamento de La Paz”.

Para mitigar riesgos ante los avisos meteorológicos e hidrológicos vigentes, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y resguardada.

Al respecto, Mendoza recomendó “no transitar en cercanía de los ríos entre estos departamentos mencionados. También salir con el paraguas en mano y a partir del día miércoles que se van a registrar las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas mayormente en todo lo que sería el sector de valles y oriente”.