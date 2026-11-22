Una nueva alerta movilizó este domingo 22 de noviembre a los equipos de emergencia y a los propietarios de la importadora Chinacruz, ubicada en inmediaciones del tercer anillo interno y avenida Roca y Coronado, en Santa Cruz de la Sierra, tras registrarse una reactivación del incendio estructural que devastó el establecimiento el pasado jueves 19.

En el lugar se desplegó personal y una unidad de intervención rápida de los Bomberos Voluntarios UUBR (Unidad Urbana de Bomberos y Rescate), quienes ingresaron nuevamente al predio para evaluar los puntos calientes y emplear herramientas de corte y remoción entre los restos calcinados del galpón.

De acuerdo con lo observado en el inmueble, la estructura presenta daños severos: la fachada metálica muestra huellas del hollín y desprendimiento parcial del letrero comercial, mientras que el interior quedó reducido a vigas retorcidas, calaminas caídas y escombros de los que aún emanaba humo. Los propietarios del negocio también se hicieron presentes en el sitio para acompañar las labores de verificación y resguardo del predio.

Este incidente ocurre a tres días del incendio de gran magnitud registrado la mañana del jueves 19 de noviembre, siniestro que demandó el trabajo de más de 220 efectivos y voluntarios, además del uso de 250.000 litros de agua para controlar las llamas. Aquella emergencia dejó un saldo de 12 personas afectadas por quemaduras e inhalación de humo, además de pérdidas materiales del 100% tanto en la infraestructura como en la mercadería almacenada.

Los bomberos mantienen las tareas de control y enfriamiento en la zona para evitar que las brasas ocultas bajo los escombros vuelvan a avivar el fuego.