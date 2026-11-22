Con el rostro marcado por el dolor y la incertidumbre, Apolinaria Aruviza, de 64 años, acudió en busca de ayuda solidaria para poder costear una serie de estudios médicos especializados y recibir un diagnóstico definitivo que le permita iniciar un tratamiento contra una severa afección en la matriz.

La situación de doña Apolinaria se agravó hace algunos meses tras el fallecimiento de su esposo, pérdida que la dejó en una situación de extrema vulnerabilidad económica. Actualmente vive junto a su hijo y sobrevive únicamente con su renta, ya que su estado de salud y su edad le impiden continuar trabajando en la venta de hoja de coca, actividad con la que antes generaba ingresos.

"Me he puesto mal. Con mi hijo nomás vivo. No estoy trabajando. Necesito y tampoco tengo ingresos. Por eso mi arroz se ha acabado. Mi esposo ha fallecido. Entonces yo tampoco estoy trabajando, ya no quieren a mayores. Coquita estaba vendiendo", relató con pesar.

Desde hace varias semanas, los dolores en el vientre se han vuelto insoportables. Aunque acudió a un centro de salud donde le adelantaron un posible diagnóstico, la falta de recursos frenó la continuidad de su atención médica. Para solventar los primeros exámenes, su hijo tuvo que desprenderse de su herramienta de transporte.

"Estoy mal de mi matriz y por eso ahora para el estudio necesito plata. Me dijo que tengo quiste. Para los análisis mi hijo gastó mucha plata. Hasta su moto ha vendido porque no hay de dónde sacar la plata", explicó la mujer.

Pese al esfuerzo realizado, los médicos le solicitaron estudios complementarios de laboratorio y gabinete para determinar con exactitud la gravedad de su cuadro clínico e iniciar la terapia correspondiente.

"Por favor ayúdenme, mal estoy de mi matriz, ahora me están pidiendo análisis, todo. Han dicho analizar sangre, sacar orín, todo hice, radiografías me han sacado, pero nada; estaba sanando y de vuelta estoy mal ahora", clamó doña Apolinaria.

Ante esta urgente necesidad, se hace un llamado a la solidaridad de la población, instituciones médicas o laboratorios clínicos que puedan colaborar con la realización gratuita de sus análisis, así como a quienes deseen realizar un aporte económico mediante el código QR habilitado para la campaña. Las personas que deseen brindar ayuda directa pueden comunicarse al número de celular 777-04-502.