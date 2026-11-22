Un nuevo robo agravado mantiene en alerta a los vecinos de la zona Villa Alemania, en el Distrito 3 de la ciudad de El Alto. El hecho ocurrió este sábado 21 de noviembre, aproximadamente a las 10:00 de la mañana, en una vivienda ubicada en la calle 15, donde seis antisociales vestidos con indumentaria de albañiles forzaron el ingreso para sustraer pertenencias.

Según los reportes de los afectados y residentes del sector, con este caso ya suman tres los robos perpetrados bajo exactamente la misma modalidad en el barrio. Los delincuentes operan a bordo de un vehículo sin placas de control y con vidrios raybanizados para evitar ser identificados.

El accionar del grupo delictivo quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo el motorizado permanece estacionado en inmediaciones del inmueble a la espera de que los propietarios salgan. Una vez que confirman que no hay nadie en el interior ni transeúntes en los alrededores, los seis hombres armados descienden rápidamente, violentan la puerta principal y entran al domicilio.

Tras ingresar, los sujetos vuelven a cerrar la puerta desde adentro para no levantar sospechas entre los vecinos mientras revisan todas las habitaciones en busca de objetos de valor.

Ante la reiteración de estos delitos a plena luz del día, los habitantes de Villa Alemania exigen a la Policía desplegar operativos de búsqueda para dar con el paradero del vehículo sospechoso e incrementar los patrullajes preventivos en el Distrito 3.

Vea el video: