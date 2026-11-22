El precio del dólar paralelo en Bolivia presenta diferencias en las referencias de compra y venta durante este domingo 22 de noviembre de 2026.

Uno de los reportes disponibles señala que el dólar se cotiza en Bs. 12,01 para la compra y Bs 12,05 para la venta, según uno de los últimos registros publicados.

En cambio, otra referencia, difundida a las 7:10 .am., muestra valores ligeramente menores: Bs. 12,01 para la compra y Bs 12,02 para la venta.

Esta diferencia evidencia que no existe una única cotización en el mercado paralelo y que los precios pueden variar entre los distintos registros. Por ello, quienes necesiten comprar o vender dólares deben revisar las referencias disponibles antes de realizar cualquier transacción.

Aunque la diferencia entre ambas cotizaciones es de pocos centavos, el monto puede tener un impacto mayor cuando se trata de cambiar cantidades elevadas de dinero. Por esta razón, es importante distinguir entre el precio de compra y el de venta, ya que no representan el mismo valor para quienes participan en una operación.

¿A cuánto está el dólar oficial en Bolivia?

Mientras el mercado paralelo presenta estas variaciones, el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene en Bs. 11,75 por dólar para este domingo 22 de noviembre de 2026.

De esta manera, la cotización oficial continúa por debajo de las referencias reportadas en el mercado paralelo, donde el precio de venta alcanza los Bs. 12,05.