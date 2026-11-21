El Banco Central de Bolivia (BCB) actualizó y publicó la cotización oficial del dólar estadounidense a través de su sitio web institucional a las 23:30 de este viernes.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad financiera, el Tipo de Cambio Oficial (TCO) se sitúa en 11,75 bolivianos por cada dólar estadounidense. Esta cotización permanecerá vigente durante el sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre, manteniendo exactamente el mismo valor con el que cerró la jornada de este viernes 20 de noviembre.

La cotización oficial del dólar en Bolivia se mantiene en 11,75 bolivianos durante el fin de semana y el lunes 23 de noviembre.

El ente emisor recuerda a la ciudadanía y a los actores económicos que esta referencia cambiaria refleja la dinámica del mercado financiero nacional y sirve de base para las operaciones comerciales y financieras estipuladas bajo la normativa vigente. Las actualizaciones diarias pueden verificarse de manera oficial en el portal web del Banco Central de Bolivia.