El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) habilitó un procedimiento para que los contribuyentes puedan revisar y corregir posibles inconsistencias en sus declaraciones tributarias antes de avanzar con otras acciones de fiscalización.

La medida fue aprobada mediante la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 102600000046, del 13 de noviembre de 2026, que establece el Procedimiento de Persuasión Tributaria en Fiscalización.

Según el SIN, esta disposición busca fortalecer un modelo preventivo basado en la comunicación y el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

¿Cómo funcionará el procedimiento?

A través de este mecanismo, los contribuyentes recibirán información anticipada sobre posibles inconsistencias identificadas en sus Declaraciones Juradas o en el Registro de Compras y Ventas (RCV).

El aviso será enviado al Buzón Tributario o mediante una nota notificada. Desde el día hábil siguiente de recibir la comunicación, el contribuyente tendrá un plazo de 30 días para revisar su información y realizar las correcciones que correspondan.

Los ajustes podrán efectuarse en el RCV, las Declaraciones Juradas o mediante el pago de los tributos pendientes.

Además, quienes corrijan las inconsistencias observadas en su RCV dentro de ese plazo no tendrán que pagar la sanción por incumplimiento de deberes formales correspondiente a esa modificación o rectificación.

También podrán presentar descargos

El procedimiento contempla la posibilidad de que los contribuyentes presenten sus descargos si no están de acuerdo con las observaciones realizadas por la Administración Tributaria.

Para ello, tendrán 15 días hábiles para presentar documentación de respaldo ante la Gerencia Distrital o la Gerencia de Grandes Contribuyentes (Graco) que corresponda.

Para facilitar las gestiones, Impuestos Nacionales habilitó el aplicativo “Persuasión en Fiscalización”, disponible en la Oficina Virtual Tributaria, mediante el portal www.impuestos.gob.bo.

El SIN señaló que esta medida forma parte de la implementación de una Administración Tributaria 3.0, orientada a mejorar la relación con los contribuyentes y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones mediante herramientas digitales.

El objetivo es que los ciudadanos cuenten con información oportuna, tiempo para revisar posibles diferencias y mecanismos para regularizar su situación tributaria.