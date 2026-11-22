El precio del dólar en Bolivia registra un nuevo movimiento en el mercado paralelo este domingo 22 de noviembre, mientras que la cotización oficial permanece sin variaciones respecto al sábado. La diferencia entre ambos mercados continúa marcando el comportamiento de la divisa estadounidense en el país.

De acuerdo con los datos del Banco Central de Bolivia (BCB), el dólar oficial se mantiene en Bs 11,75 por unidad, el mismo valor registrado durante la jornada del sábado 21 de noviembre.

¿Cuál es el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo, la divisa estadounidense registra una tendencia relativamente estable.

Según los datos publicados por el portal dolarboliviahoy.com, este domingo el dólar se cotiza en Bs. 12,01 para la compra y Bs. 12,02 para la venta.

El sábado, los valores se situaban en Bs. 12,01 para la compra y Bs. 12,03 para la venta.

De esta manera, mientras el tipo de cambio oficial permanece estable en Bs. 11,75, el dólar en el mercado paralelo registra ligeras variaciones en su precio de compra y venta.