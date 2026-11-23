El fenómeno de El Niño mantiene en alerta a distintas regiones del país debido a sus efectos contrastantes: mientras en el oriente se registran excesos de lluvia, en el altiplano boliviano se acentúa el déficit de precipitaciones, provocando que pozos y fuentes de agua se sequen en varios sectores, como ocurre en comunidades del municipio de Viacha.

Los efectos del cambio climático y la variabilidad meteorológica golpean con fuerza a las poblaciones altiplánicas, donde la escasez de agua ya compromete el consumo doméstico, la producción agrícola y la crianza de animales.

Uno de los sectores más afectados es San Vicente de Collagua, en Viacha, cuyos habitantes denuncian que la sequía se extiende desde agosto. La ausencia prolongada de lluvias secó los pozos de agua, dejó sin riego a los cultivos y perjudicó al ganado, obligando a las familias a acarrear agua desde Viacha para cubrir sus necesidades básicas.

"No ha llovido en este tiempo. En agosto, en septiembre, un poco suele llover, pero este año nada, no ha llovido", lamentaron los comunarios al describir el panorama seco de la zona.

Los pobladores señalaron que la humedad se ha limitado a episodios aislados sin impacto real en la recarga hídrica. "Ha caído neblinas, pero no ha llovido. Estamos atravesando una sequía en la comunidad, en varias comunidades", explicaron.

La falta de agua también se evidencia en el lecho del río, donde ni siquiera las excavaciones realizadas anteriormente logran retener líquido. "Este año en el río igual todo seco está. Ya no hay en el río. En el río igual me he hecho cavar el año pasado con tornamesa, pero ahora ya no hay. Vacío está igual en el río", expresaron los vecinos, ante la preocupación por la prolongación del estiaje.