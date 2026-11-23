Todo está listo para que este lunes 23 de noviembre arranque en todo el país el pago del Bono Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) II. Las ventanillas de las entidades financieras habilitadas comenzarán a atender desde las 07:00 de la mañana, de acuerdo con los horarios de cada banco, para entregar la primera cuota bimensual de Bs 250.

Según informó la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, el desembolso se ejecutará de manera ordenada según el día de nacimiento de cada titular, conforme al cronograma oficial. No obstante, la entidad estatal tranquilizó a la población recordando que las fechas son referenciales para evitar aglomeraciones: quienes no puedan acudir el día que les corresponde, podrán realizar el cobro en cualquier jornada posterior sin perder el beneficio.

¿Quiénes cobran desde este lunes y quiénes en diciembre?

La normativa establece que este apoyo económico extraordinario —creado mediante el Decreto Supremo 5713 en septiembre pasado— alcanzará un monto acumulado de Bs 750, distribuido en tres pagos bimensuales de Bs 250 hasta abril de 2027, proyectando beneficiar a más de 2,2 millones de bolivianos.

A partir de mañana lunes 23 de noviembre, estarán habilitados para el cobro los siguientes grupos:

Madres gestantes: Inscritas en el Bono "Juana Azurduy" entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 (incluidas menores de edad mediante tutor acreditado).

Personas con discapacidad: Quienes perciben el Bono Anual de Indigencia por discapacidad visual y personas con discapacidad grave o muy grave registradas en el sistema nacional hasta el 31 de agosto de 2026 (en caso de menores, a través de padres, tutores o personal municipal autorizado).

Padres o tutores de estudiantes: De alumnos menores de edad matriculados hasta el 30 de junio de 2026 en unidades educativas fiscales y de convenio (de Educación Regular, Alternativa y Especial), consolidado por hogar.

Menores en centros institucionales: Niñas, niños y adolescentes de centros de acogida, casas cuna y recintos penitenciarios, a través de sus representantes legalmente habilitados.

Por otra parte, la Gestora Pública precisó que para los adultos mayores que perciben la Renta Dignidad y que no cuentan con una pensión o renta de la Seguridad Social de Largo Plazo, el cobro del Bono PEPE II se habilitará recién a partir de diciembre de 2026.

Cronograma de pago del Bono PEPE II según el día de nacimiento, a partir del 23 de noviembre de 2026.