Las lluvias que comenzaron durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre todavía persisten en algunos sectores de Santa Cruz de la Sierra y podrían marcar el inicio de una semana con cambios importantes en las condiciones del tiempo. El pronóstico anuncia jornadas de intenso calor, fuertes ráfagas de viento y el ingreso de un frente frío que llegará acompañado de precipitaciones en todo el departamento.

De acuerdo con el reporte meteorológico N.º 280, correspondiente al periodo del 23 al 29 de noviembre de 2026, elaborado por el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el 'Señor del Clima', los vientos del norte predominarán durante el comienzo y el cierre de la semana, con mayor intensidad hasta este martes 24.

Precisamente, el martes se registrarán las temperaturas más elevadas del periodo, con máximas de 33°C en Andrés Ibáñez, 34°C en el Norte Integrado, 31°C en los Valles cruceños, 37°C en la región de Cordillera y hasta 39°C en la Chiquitania.

Sin embargo, el panorama cambiará a partir de la madrugada del miércoles 25, cuando se prevé el ingreso de un frente frío leve, acompañado de lluvias moderadas a fuertes en todo el departamento. Este fenómeno provocará un descenso significativo de las temperaturas y cambiará las condiciones que predominarán durante los primeros días de la semana.

En Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, se espera una temperatura mínima de 20°C durante la madrugada del jueves 26, mientras que el sábado 28 la máxima alcanzará los 31°C. Estas condiciones darán lugar a un ambiente más aceptable, después de las jornadas marcadas por el calor intenso.

Alpire también advirtió sobre el efecto de la humedad en el ambiente, que incrementará la sensación térmica durante el inicio y el final de la semana. Esta podría superar en al menos 5°C la temperatura registrada por el termómetro, haciendo que el calor se sienta todavía más intenso.

¿Qué pasará en las provincias cruceñas?

El pronóstico contempla diferentes condiciones según las regiones del departamento. En Andrés Ibáñez y el Norte Integrado se esperan temperaturas mínimas de 20°C y máximas de 33°C y 34°C, respectivamente. Los vientos del norte podrían registrar ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora hasta el martes, mientras que las corrientes del sur superarán los 40 km/h, principalmente el miércoles y jueves.

En estas regiones, el cielo estará mayormente nublado a parcialmente cubierto, con algunos periodos despejados. Se prevén chubascos el martes y jueves, además de lluvias moderadas a fuertes desde la madrugada del miércoles.

En los Valles cruceños, las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 31°C. Los vientos del norte alcanzarán ráfagas de hasta 60 km/h entre lunes y martes, mientras que los del sur llegarán a los 30 km/h. Se esperan chubascos durante el lunes, jueves y viernes, además de precipitaciones moderadas a fuertes desde la madrugada del miércoles.

Para Cordillera, el pronóstico establece temperaturas mínimas de 17°C y máximas de 37°C. Los vientos del norte tendrán ráfagas de hasta 60 km/h, especialmente entre lunes y martes, mientras que los del sur llegarán a los 30 km/h. En esta zona se anticipan chubascos el lunes y lluvias moderadas a fuertes entre la tarde y noche del martes y durante el miércoles.

La Chiquitania será una de las regiones con mayor registro de calor, con temperaturas que oscilarán entre los 21°C y 39°C. Los vientos del norte podrían alcanzar ráfagas de hasta 70 km/h, principalmente el lunes y martes. Posteriormente, ingresarán vientos del sur con velocidades superiores a los 40 km/h en el norte de las provincias Chiquitos y Ñuflo de Chávez.

En esta región, el cielo estará parcialmente cubierto a despejado, con algunos periodos nublados. Las lluvias moderadas a fuertes comenzarán desde la madrugada del miércoles y los chubascos continuarán de manera sectorizada durante el resto de la semana.

El Niño continúa fortaleciéndose y aumenta la preocupación por las temperaturas

A las condiciones meteorológicas previstas para esta semana se suma el fortalecimiento del fenómeno de El Niño. Según el último reporte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), emitido el pasado 12 de noviembre, existe una probabilidad superior al 79% de que este episodio se mantenga entre fuerte y muy fuerte hasta el trimestre de enero a marzo de 2027.

El informe también señala una posibilidad cercana al 60% de que el promedio de la anomalía térmica entre noviembre y enero alcance o supere los récords históricos registrados desde 1950.