El pago del Bono Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) II comienza este lunes 23 de noviembre en Bolivia. Los beneficiarios podrán cobrar el incentivo económico de Bs 250 de acuerdo con un cronograma establecido según el día de nacimiento, que se ampliará progresivamente hasta completar el mes.

Este lunes, el pago arranca para las personas nacidas entre el 1 y el 23 de noviembre. El martes 24 se habilitará el cobro para quienes nacieron hasta el día 24, mientras que el miércoles 25 podrán acudir quienes cumplen años hasta esa fecha.

El procedimiento continuará de la misma manera durante los siguientes días, con la incorporación progresiva de nuevas fechas de nacimiento hasta llegar al 30 de noviembre.

¿Qué día te toca cobrar el Bono PEPE II?

De acuerdo con el cronograma difundido por la Gestora Pública, las primeras fechas habilitadas son las siguientes:

Lunes 23 de noviembre: personas nacidas del 1 al 23 de noviembre.

Martes 24 de noviembre: personas nacidas del 1 al 24 de noviembre.

Miércoles 25 de noviembre: personas nacidas del 1 al 25 de noviembre.

Días posteriores: el rango se ampliará sucesivamente hasta completar las fechas de nacimiento del mes.

¿Qué pasa si no cobras el día que te corresponde?

La Gestora Pública aclaró que los beneficiarios que no puedan acudir en la fecha asignada no perderán el beneficio. Podrán presentarse cualquier día posterior para realizar el cobro, sin que esto afecte su derecho a recibir el incentivo.

¿Cuál es el horario para cobrar el Bono PEPE II?

La atención para el pago estará disponible de 07:00 a 20:00, de acuerdo con los horarios establecidos por cada entidad financiera habilitada.

¿Cuándo cobran los adultos mayores?

Los adultos mayores que reciben la Renta Dignidad y no cuentan con una renta o pensión de la Seguridad Social de Largo Plazo tendrán habilitado el cobro del Bono PEPE II a partir de diciembre de 2026.

El programa contempla tres pagos bimensuales de Bs 250, hasta alcanzar un total de Bs 750 por beneficiario en abril de 2027. La medida proyecta alcanzar a más de 2,2 millones de personas en Bolivia.

Para consultar más información sobre el calendario y las condiciones del beneficio, los interesados pueden ingresar a la página oficial de la Gestora Pública: www.gestora.bo.