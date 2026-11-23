Las altas temperaturas, que alcanzan los 25 grados en la ciudad de La Paz, se sienten con intensidad y han llevado a los ciudadanos a buscar alternativas refrescantes para sobrellevar la jornada. En este escenario, los helados y raspadillos se convirtieron en los favoritos del público para combatir el calor.

Comerciantes de la sede de gobierno señalaron que la demanda creció notablemente durante estos días soleados, permitiendo que varios puestos registren buenas ventas e incluso terminen su mercadería antes de lo previsto.

"Ya no tengo ahorita, ya me voy a ir, gracias a Dios y he vendido bien. Se vende estas fechas cuando hace calorcito", comentó una vendedora tras agotar su producto, mientras otra resaltó el movimiento comercial de los últimos días: "Está haciendo mucho calor en esta semana, la gente está viniendo y está consumiendo".

Entre las opciones más buscadas destacan los raspadillos de distintos sabores, que se ofrecen como una alternativa accesible para quienes transitan por las calles. "Hace calorcito y estoy vendiendo bien, estoy ofreciendo raspadillo de diferentes sabores. Desde cinco bolivianitos, bien económico", explicó otro comerciante.

Por su parte, quienes salieron a pasear y disfrutar del sol destacaron que un helado es la opción ideal para acompañar la tarde. "Aprovechando el sol, un heladito rico para compartir en familia", expresó un ciudadano, coincidiendo con otros transeúntes en que el calor se ha hecho sentir con fuerza en la ciudad y ha impulsado el consumo de productos fríos.