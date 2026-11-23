Un segundo reconocimiento aéreo ejecutado este domingo por la Unidad Militar de Emergencia y Ecología (UMEE) y la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) confirmó la presencia de tres columnas de humo —una de magnitud media y dos de mayor consideración— a unos 20 kilómetros al suroeste de la comunidad de Piso Firme, en el departamento de Santa Cruz. Ante el riesgo de que las llamas alcancen masas boscosas de mayor extensión, el comando militar alistó operaciones aéreas de sofocación a partir de este lunes.

La inspección se llevó a cabo durante aproximadamente tres horas a bordo de la aeronave de ala fija FAB-046. De acuerdo con el reporte oficial, el fuego afecta principalmente a zonas de pajonales y pastizales, aunque ya compromete algunos sectores de cobertura boscosa y avanza con dirección hacia el sur, publica ABI.

"Hoy realizamos un segundo reconocimiento por el sector de Piso Firme. Se ha observado que este incendio se encuentra actualmente en pastizales y con destino hacia el sur. Queremos evitar que esto llegue a bosques más grandes", explicó el capitán de navío William Suárez, autoridad de la UMEE.

Debido a que el informe técnico advirtió la ausencia de caminos definidos para el ingreso de vehículos —estimando entre cinco y seis horas de caminata desde Piso Firme para llegar a la zona del siniestro—, el operativo priorizará el ataque aéreo. "A partir de mañana lunes se tiene previsto utilizar helicópteros con Bambi Bucket para poder sofocar por aire", precisó Suárez.

De manera paralela, se coordinó el despliegue terrestre de cuadrillas especializadas de bomberos forestales pertenecientes a la Base Naval Ramón Darío Gutiérrez y al Regimiento 10 de Infantería "Gral. Warnes", quienes trabajarán en la contención del fuego en el terreno.

La UMEE y las Fuerzas Armadas mantienen el monitoreo permanente de los focos de calor en la región para evitar una mayor afectación ambiental.