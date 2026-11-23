Con el objetivo de garantizar una segunda oportunidad de libertad a los grandes felinos afectados por la destrucción de sus ecosistemas, la Comunidad Inti Wara Yassi (CIWY) lanzó una convocatoria nacional para recaudar fondos destinados al sostenimiento del primer centro de rehabilitación de jaguares de Bolivia, ubicado en el Santuario Ambue Ari, en el municipio cruceño de Ascensión de Guarayos.

La infraestructura cuenta con un recinto naturalista de 10.000 metros cuadrados diseñado específicamente para que los ejemplares recuperen sus instintos de supervivencia —como nadar, cazar y buscar refugio— sin habituarse al contacto humano. Aunque este espacio ya demostró su efectividad, mantenerlo operativo demanda recursos constantes para alimentación especializada, atención veterinaria, investigación, mantenimiento de terrenos, transporte y monitoreo satelital, según publica ABI.

Una lancha traslada una jaula de transporte por un río al atardecer. Fotos: Comunidad Inti Wara Yassi (CIWY).

"Habrá otros animales que necesitarán la misma oportunidad. Su apoyo ayuda a CIWY a estar preparada para ellos", señaló la organización al habilitar su plataforma oficial de donaciones (https://www.intiwarayassi.org/donate/) para recibir aportes ciudadanos e institucionales.

El precedente histórico de Yaguara

La capacidad técnica del santuario quedó probada con el caso de Yaguara, una cachorra de aproximadamente ocho meses que fue hallada sola, deshidratada y exhausta en un rancho ganadero de Santa Cruz en 2024, tras huir de los incendios forestales. Trasladada a Ambue Ari, a 48 kilómetros del sitio de rescate, los especialistas verificaron que conservaba sus instintos salvajes, lo que permitió iniciar un proceso inédito en el país, ya que Bolivia carecía de protocolos establecidos para la reinserción de jaguares.

Yaguara sale de una jaula hacia un entorno natural cercano a un río. Fotos: Comunidad Inti Wara Yassi (CIWY).

Durante un año y ocho meses, el equipo técnico y veterinario desarrolló metodologías e instalaciones para prepararla. El proceso culminó con éxito el 5 de junio de 2026, cuando la felina fue liberada en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, área seleccionada por su disponibilidad de presas, agua y baja presencia humana. Antes de su retorno al bosque, se le colocó el primer collar de monitoreo satelital instalado en un jaguar en Bolivia, herramienta que hoy permite rastrear sus desplazamientos y generar datos científicos clave para futuras liberaciones.

Un equipo de veterinarios atiende a Yaguara durante su proceso de rehabilitación. Fotos: Comunidad Inti Wara Yassi (CIWY).

Una especie en peligro crítico en el país

El llamado de urgencia de CIWY cobra especial relevancia tras la actualización del Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia 2026, documento que elevó el estado de conservación del jaguar de "vulnerable" a la categoría de "en peligro".

Según el informe oficial, la supervivencia del mayor depredador de América está amenazada principalmente por la pérdida de hábitat debido a la expansión agrícola y ganadera, los recurrentes incendios forestales y el tráfico ilícito. Entre 2014 y 2023, las incautaciones de colmillos, garras y pieles permitieron estimar la muerte de al menos 200 jaguares en territorio boliviano, una cifra que las autoridades advierten podría ser solo una fracción del impacto real.

Yaguara, con un collar de seguimiento, sale de una caja de madera hacia un entorno natural. Fotos: Comunidad Inti Wara Yassi (CIWY).

Además de la rehabilitación animal, el trabajo en Ambue Ari abarca la restauración de bosques, prevención de incendios, educación ambiental y trabajo directo con comunidades locales para mitigar los conflictos entre la fauna silvestre y la actividad ganadera, buscando asegurar el futuro de los ecosistemas bolivianos.

Yaguara descansa sobre pasto seco durante su proceso de rehabilitación. Fotos: Comunidad Inti Wara Yassi (CIWY).