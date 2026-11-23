Una reunión entre amigos terminó en tragedia en el municipio de Cliza, Cochabamba. Un joven de 29 años perdió la vida este domingo 22 de noviembre, presuntamente después de sufrir una herida con arma blanca en una de sus piernas. Por este hecho, una mujer fue arrestada y trasladada a dependencias policiales.

La víctima fue identificada como Denis O. S., cuyo cuerpo fue encontrado cerca del mediodía en un inmueble ubicado en la calle Sucre.

De acuerdo con el informe preliminar, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) acudieron al lugar tras recibir una alerta de personal de Tránsito de Cliza sobre la presencia de una persona aparentemente fallecida.

Al llegar, los investigadores encontraron al joven sin signos vitales. Durante la revisión externa del cuerpo se identificó una herida abierta en una de sus piernas, aparentemente provocada por un objeto punzocortante.

Uno de los principales elementos de la investigación es la declaración de un hombre que aseguró haber estado compartiendo bebidas alcohólicas con Denis en el interior de una habitación.

Según su testimonio, ambos consumían cerveza cuando una mujer llegó al inmueble y llamó a la víctima desde la puerta.

El testigo relató que Denis salió para atender el llamado y que, en ese momento, la mujer presuntamente lo hirió con un cuchillo.

Tras la supuesta agresión, el joven cayó al suelo y comenzó a sangrar. Al advertir que su amigo continuaba perdiendo sangre, el hombre salió del inmueble y corrió hasta el área de emergencias del Hospital de Cliza para solicitar ayuda médica.

Como parte de las investigaciones, una mujer fue arrestada y trasladada a celdas policiales, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

La sospechosa es investigada por el presunto delito de asesinato.