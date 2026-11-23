La alegría, el colorido y las tradiciones del Carnaval Paceño ya tienen fechas oficiales para su edición 2027. Este domingo 22 de noviembre, la Asociación de Comparsas del Carnaval Paceño (ACCP) y la Cervecería Boliviana Nacional, mediante su marca Paceña, presentaron el calendario de actividades que comenzará en diciembre y se extenderá hasta marzo del próximo año.

El lanzamiento se realizó en instalaciones de la empresa cervecera y reunió a representantes de las instituciones organizadoras, quienes destacaron la importancia de preservar las tradiciones que identifican a la sede de Gobierno.

Bajo el lema «Vive el Efecto Carnaval», la programación busca reunir a familias, comparsas y nuevas generaciones alrededor de una celebración que combina música, danza, historia y expresiones culturales propias de La Paz.

Aunque las principales jornadas carnavaleras se vivirán en febrero, la agenda comenzará mucho antes.

El primer encuentro está programado para el domingo 6 de diciembre de 2026, con la tradicional Llegada del Ch’uta, uno de los personajes más representativos de esta celebración.

Posteriormente, enero estará dedicado a uno de los grandes protagonistas de la festividad: el Pepino.

El Pepino volverá a llenar de alegría las calles paceñas

El 10 de enero de 2027 está previsto el Desentierro del Pepino, una de las ceremonias más esperadas por los carnavaleros.

Este personaje, reconocido por su vestimenta multicolor, sus bromas y su carácter alegre, volverá simbólicamente a la vida para anunciar la proximidad de la fiesta.

La programación continuará el 17 de enero con la Reivindicación del Pepino, mientras que del 22 al 29 se realizarán las elecciones de soberanas y personajes tradicionales.

Febrero concentrará las principales celebraciones

El mes más esperado por los carnavaleros comenzará con la Fiesta de Disfraces, prevista para el viernes 5 de febrero.

Un día después, el sábado 6, se celebrará el Corso Infantil, una actividad que permitirá a los más pequeños participar de las tradiciones.

El lunes 8 estará dedicado a la tradicional Ch’alla, una celebración vinculada al agradecimiento y a los buenos deseos.

Posteriormente, el domingo 14 de febrero, se desarrollarán el Domingo de Tentación y el Entierro del Pepino, ceremonia que simboliza la despedida del personaje hasta la siguiente temporada.

Con el calendario oficial presentado, comienza la preparación para meses de música, baile, tradiciones y encuentros familiares.