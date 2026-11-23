¡La espera terminó y el espíritu carnavalero se enciende en Santa Cruz! La alegría, el entusiasmo y las tradiciones de la fiesta grande de los cruceños llegan a las pantallas digitales con el estreno de ‘Soy Carnaval’, una propuesta especial que invita a toda la población a conectarse y comenzar a vivir la emoción del Carnaval 2027.

Este domingo 22 de noviembre, desde las 21:00, seguí la transmisión EN VIVO a través de las redes sociales de Red Uno de Bolivia y Xona Streaming, donde podrás disfrutar de un espacio dedicado a los preparativos, las historias y todo el ambiente festivo que caracteriza a Santa Cruz.

Con una propuesta dinámica, juvenil y llena de energía, ‘Soy Carnaval’ busca reunir a los amantes de esta celebración en un mismo espacio digital.

El programa promete entretenimiento, momentos especiales y contenidos dedicados a las tradiciones que hacen del Carnaval cruceño una de las festividades más esperadas del año.

La cita es este domingo 22 de noviembre, a las 21:00, a través de:

Red Uno: www.reduno.com.bo

Facebook: Redes oficiales de Red Uno.

TikTok: Cuenta oficial de Red Uno.

Xona Streaming: Sus plataformas digitales y redes sociales.

¡Conectate, compartí y disfrutá EN VIVO del gran estreno de ‘Soy Carnaval’!