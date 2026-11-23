La fiesta grande de los cruceños comienza a sentirse desde ahora.
22/11/2026 21:05
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¡La espera terminó y el espíritu carnavalero se enciende en Santa Cruz! La alegría, el entusiasmo y las tradiciones de la fiesta grande de los cruceños llegan a las pantallas digitales con el estreno de ‘Soy Carnaval’, una propuesta especial que invita a toda la población a conectarse y comenzar a vivir la emoción del Carnaval 2027.
Este domingo 22 de noviembre, desde las 21:00, seguí la transmisión EN VIVO a través de las redes sociales de Red Uno de Bolivia y Xona Streaming, donde podrás disfrutar de un espacio dedicado a los preparativos, las historias y todo el ambiente festivo que caracteriza a Santa Cruz.
Con una propuesta dinámica, juvenil y llena de energía, ‘Soy Carnaval’ busca reunir a los amantes de esta celebración en un mismo espacio digital.
El programa promete entretenimiento, momentos especiales y contenidos dedicados a las tradiciones que hacen del Carnaval cruceño una de las festividades más esperadas del año.
La cita es este domingo 22 de noviembre, a las 21:00, a través de:
Red Uno: www.reduno.com.bo
Facebook: Redes oficiales de Red Uno.
TikTok: Cuenta oficial de Red Uno.
Xona Streaming: Sus plataformas digitales y redes sociales.
¡Conectate, compartí y disfrutá EN VIVO del gran estreno de ‘Soy Carnaval’!
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