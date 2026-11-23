Un video registrado por una cámara de vigilancia evidenció el instante exacto de la colisión frontal ocurrida en la avenida Periférica de la ciudad de La Paz el pasado 19 de noviembre, un siniestro que dejó 17 personas heridas y por el cual el conductor presuntamente responsable recibió cuatro meses de detención preventiva.

Las imágenes, a las que accedió Red Uno, muestran la circulación habitual por la vía en horas de la tarde cuando, de forma repentina, se produce el choque frontal entre una camioneta y un minibús de servicio público, quedando ambos motorizados incrustados sobre la calzada. Segundos después del impacto, transeúntes y conductores que pasaban por el lugar se detienen y se acercan para auxiliar a los afectados mientras se genera congestión vehicular en la zona.

De acuerdo con el reporte preliminar de Tránsito y el testimonio de testigos, el accidente se habría originado cuando el conductor de la camioneta invadió carril circulando presuntamente a excesiva velocidad y bajo los efectos del alcohol. "El conductor del vehículo que llega a impactar es el que hubiera cometido y hubiera hecho un uso indebido de la vía porque ha invadido esta", explicó la directora departamental de Tránsito al referirse a las causas del hecho.

El violento choque dejó un saldo de 17 heridos: 14 pasajeros que viajaban a bordo del minibús y tres ocupantes de la camioneta. Tras las actuaciones iniciales y la imputación correspondiente, la justicia determinó enviar al conductor a la cárcel por un plazo de cuatro meses mientras avanzan las investigaciones.

Vea el video: