Las altas temperaturas se hacen sentir con fuerza en Santa Cruz, impulsando a que numerosas familias busquen alternativas para sobrellevar el sofocante calor de la jornada.

Durante este domingo, las piscinas y los balnearios se convirtieron en los espacios más concurridos de la región, donde grandes y chicos acudieron para refrescarse, jugar en el agua y compartir momentos de recreación y descanso en familia.

Con el termómetro marcando valores elevados, estos centros recreativos concentran gran parte de la actividad dominical de quienes buscan un respiro frente a la ola de calor.