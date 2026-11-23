Ante las intensas temperaturas que se registran en el departamento cruceño, numerosos ciudadanos optaron por los espacios recreativos acuáticos para aliviar el calor y pasar la jornada en familia.
22/11/2026 21:55
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Las altas temperaturas se hacen sentir con fuerza en Santa Cruz, impulsando a que numerosas familias busquen alternativas para sobrellevar el sofocante calor de la jornada.
Durante este domingo, las piscinas y los balnearios se convirtieron en los espacios más concurridos de la región, donde grandes y chicos acudieron para refrescarse, jugar en el agua y compartir momentos de recreación y descanso en familia.
Con el termómetro marcando valores elevados, estos centros recreativos concentran gran parte de la actividad dominical de quienes buscan un respiro frente a la ola de calor.
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