Una familia de la zona Villa Alemania, de la ciudad de El Alto, vivió momentos de extremo terror tras ser víctima de un violento atraco a mano armada protagonizado por sujetos disfrazados de albañiles, quienes irrumpieron en su vivienda, maniataron a dos personas y se apoderaron de dinero, joyas y diversos artículos de valor. El hecho ha desatado la indignación y el temor de los vecinos, que señalan a la misma organización criminal que actuó en octubre en la zona Mercedario.

De acuerdo con el relato de los afectados, los antisociales lograron forzar y abrir la puerta del domicilio en cuestión de segundos. Vestidos con ropa de albañil, encapuchados y utilizando sombreros de ala ancha, primero entraron dos hombres y luego se sumaron los demás cómplices que aguardaban en las inmediaciones y dentro de un vehículo sin placas.

"Estaban vestidos de albañiles, estaban encapuchados", recordó una de las víctimas sobre la forma en que irrumpieron en el inmueble.

Una vez adentro, los delincuentes —que portaban armas de fuego y cuchillos— redujeron y maniataron a dos integrantes de la familia mientras registraban la casa para llevarse todo lo que hallaron a su paso. Según los testimonios, las amenazas fueron directas y violentas.

"La amenazaba a mi prima con cuchillo, con arma de fuego, había un sujeto con un revólver", relató uno de los afectados. Asimismo, las víctimas advirtieron que la banda había estudiado previamente sus movimientos e incluso conocía detalles de su actividad económica. "¿Cómo sabía que teníamos una tienda familiar? Que esos años de mi papá estaba con fiero y la amenazaba así. 'Si no hablas te voy a reventar en tu cabeza', dijo", contó otra persona afectada.

Vínculo con un caso anterior y alarma vecinal

Tanto las víctimas como los residentes del sector coinciden en que se trata de la misma banda delictiva que operó en el mismo vehículo sin placas el pasado mes de octubre, cuando siete sujetos intentaron ingresar a una vivienda en la zona Mercedario utilizando idénticos sombreros de ala ancha.

"Son los mismos seis tipos y son armados. Y el que dirige, es un peruano, chiquitito es", afirmó una de las víctimas al describir a los atacantes y a quien aparentemente comandaba el golpe.

Los habitantes de Villa Alemania manifestaron vivir en zozobra ante la presencia de estos grupos delincuenciales, entre los que se sospecha habría ciudadanos extranjeros, y señalaron haber visto el mismo motorizado en distintos puntos del área.

"Es una preocupación porque uno sale, va a trabajar o llegamos tarde, entonces nos sentimos inseguros. Queremos tener seguridad. Nuestros hijos salen a estudiar o salen a trabajar", expresó un vecino preocupado por la rutina diaria de las familias.

La sensación de desprotección ha llevado a los residentes a extremar medidas preventivas, aunque advierten que los sistemas de vigilancia no han logrado frenar los asaltos ni la percepción de abandono policial.

"Hemos instalado cámaras, yo tengo cámaras, pero aún así sigue siendo peligroso", señaló un habitante, mientras otro lanzó una dura advertencia ante la falta de respuestas: "Nosotros estamos completamente abandonados aquí en la zona de Villa Alemania, nos están abundando ladrones. Si logramos encontrarle, yo creo que vamos a tener que hacer justicia propia".

Los vecinos exigen a la Policía ejecutar operativos urgentes para ubicar el vehículo sin placas, desarticular a la banda y reforzar los patrullajes en el barrio.