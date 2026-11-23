Dos ciudadanos de origen brasileño enfrentan este domingo su audiencia de medidas cautelares en Santa Cruz dentro de un proceso por tráfico de sustancias controladas, en el que la Fiscalía busca su detención preventiva tras presentar diversos elementos probatorios ante la autoridad jurisdiccional.

La aprehensión de ambos extranjeros se produjo a raíz de los allanamientos ejecutados por la Policía durante el fin de semana en distintos sectores de la capital cruceña, particularmente en un inmueble donde se incautaron varios paquetes y envoltorios de marihuana y donde fueron detenidas siete personas en total: los dos brasileños y cinco bolivianos.

Horas antes de la audiencia de los ciudadanos brasileños, la justicia definió la situación legal de los otros cinco implicados en el mismo operativo. Cuatro ciudadanos bolivianos recibieron 30 días de detención preventiva en el penal de Palmasola, mientras que una quinta persona —una joven de 20 años— fue beneficiada con medidas cautelares de carácter personal, aunque continúa vinculada a la investigación.

De acuerdo con los antecedentes del caso, las intervenciones policiales incluyeron dos allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en la calle Ingavi y en la zona de la radial 17 y medio, lugares donde además de sustancias controladas se secuestraron armas de fuego y municiones de distintos calibres.

El Ministerio Público indaga presuntos nexos de los investigados con la organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC), además de analizar antecedentes que relacionan a los aprehendidos con hechos de sicariato ocurridos tanto en la ciudad de Santa Cruz como en el municipio de San Ignacio de Velasco.