La justicia boliviana dispuso 180 días de detención preventiva para el ciudadano brasileño Engri Júnior de Almeida Maia, de 38 años, conocido como Júnior Trindade, señalado por las autoridades como líder de la organización criminal Amigos do Estado (ADE), vinculada al Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil.

La decisión judicial fue confirmada este domingo 22 de noviembre por el fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López Rojas, luego de que el investigado compareciera ante un juez cautelar tras recuperarse de las lesiones sufridas durante un enfrentamiento armado.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, el extranjero es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de sustancias controladas y confabulación.

El caso se remonta al sábado 24 de octubre, cuando se produjo un enfrentamiento armado en inmediaciones del cementerio municipal de Concepción, en el departamento de Santa Cruz.

Durante el incidente, Júnior Trindade recibió heridas de bala de gravedad y fue trasladado de emergencia a una clínica privada de Santa Cruz de la Sierra.

Debido a su estado de salud, el investigado permaneció hospitalizado bajo seguimiento médico, mientras las autoridades desarrollaban las actuaciones correspondientes.

La Policía y la Fiscalía informaron posteriormente que el brasileño era investigado por su presunta participación en una estructura criminal transnacional con operaciones en territorio boliviano.

El fiscal departamental explicó que la audiencia cautelar se llevó adelante después de que el ciudadano brasileño se recuperara lo suficiente para afrontar el procedimiento judicial.

Tras valorar los elementos presentados por el Ministerio Público, la autoridad jurisdiccional determinó que el investigado cumpla 180 días de detención preventiva en el penal de Palmasola.

La medida fue dispuesta mientras continúan las investigaciones sobre las actividades de la organización y las presuntas responsabilidades penales del extranjero.

¿Quién es Júnior Trindade y cuál sería su vínculo con el PCC?

Según las autoridades bolivianas y brasileñas, Engri Júnior de Almeida Maia es identificado como fundador y principal dirigente de Amigos do Estado (ADE), organización criminal que mantendría vínculos con el Primer Comando de la Capital.

La Policía brasileña lo investigaba por presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico, el tráfico de armas y otros delitos.

El Ministerio de Gobierno informó el 26 de octubre que el ciudadano brasileño habría ingresado al país en 2021 y desarrollado parte de sus operaciones en el departamento de Santa Cruz.