Antes de salir de casa, revisa el pronóstico para tu ciudad. Senamhi anticipa algunas tormentas eléctricas y temperaturas cálidas para el país.
23/11/2026 6:48
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 23 de noviembre una jornada de cielos nubosos, algunas lluvias y temperaturas altas prevalecen en el territorio boliviano.
Occidente
En el Occidente del país se presentará una jornada con algunas tormentas eléctricas y temperaturas que se mantienen cálidas.
La Paz tendrá una jornada con tormentas eléctricas, con alta probabilidad de lluvias, alcanzando temperaturas entre 10°C y 23°C.
El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 6°C y máxima de 19°C.
Oruro tendrá un día despejado y temperaturas entre 4°C y 25°C.
Potosí presentará una jornada poco nubosa y temperaturas que oscilarán entre 7°C y 26°C.
Valles
La región de los Valles presentará una jornada con cielos nubosos y temperaturas que registraron un leve descenso. Sin embargo, la sensación térmica continúa cálida.
Cochabamba tendrá un día poco nuboso y temperaturas entre 15°C y 34°C.
Sucre tendrá una jornada poco nubosa, alcanzando valores entre 15°C y 29°C.
Tarija tendrá una jornada poco nubosa con alta probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 16°C a los 33°C.
Oriente
En el Oriente boliviano se mantienen las temperaturas altas; este pronóstico se ve acompañado con la presencia de jornadas nubosas.
Santa Cruz tendrá cielos poco nubosos y temperaturas entre 26°C y 35°C.
Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 26°C con una máxima de 36°C.
Cobija tendrá una jornada nubosa y temperaturas entre 25°C y 36°C.
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