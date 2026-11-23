El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 23 de noviembre una jornada de cielos nubosos, algunas lluvias y temperaturas altas prevalecen en el territorio boliviano.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada con algunas tormentas eléctricas y temperaturas que se mantienen cálidas.

La Paz tendrá una jornada con tormentas eléctricas, con alta probabilidad de lluvias, alcanzando temperaturas entre 10°C y 23°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 6°C y máxima de 19°C.

Oruro tendrá un día despejado y temperaturas entre 4°C y 25°C.

Potosí presentará una jornada poco nubosa y temperaturas que oscilarán entre 7°C y 26°C.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con cielos nubosos y temperaturas que registraron un leve descenso. Sin embargo, la sensación térmica continúa cálida.

Cochabamba tendrá un día poco nuboso y temperaturas entre 15°C y 34°C.

Sucre tendrá una jornada poco nubosa, alcanzando valores entre 15°C y 29°C.

Tarija tendrá una jornada poco nubosa con alta probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 16°C a los 33°C.

Oriente

En el Oriente boliviano se mantienen las temperaturas altas; este pronóstico se ve acompañado con la presencia de jornadas nubosas.

Santa Cruz tendrá cielos poco nubosos y temperaturas entre 26°C y 35°C.

Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 26°C con una máxima de 36°C.

Cobija tendrá una jornada nubosa y temperaturas entre 25°C y 36°C.