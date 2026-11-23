El pago del Bono PEPE II comenzará este lunes 23 de noviembre en Bolivia y los beneficiarios deberán cumplir algunos requisitos para acceder al incentivo económico.

El documento indispensable para realizar el cobro es la cédula de identidad vigente, emitida por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP). Este documento deberá presentarse en las entidades financieras autorizadas al momento de recibir el beneficio.

La habilitación de los beneficiarios será automática, por lo que no será necesario realizar ningún trámite de inscripción. El sistema contempla a personas que ya se encuentran registradas en los programas sociales y educativos establecidos para acceder al bono.

Entre los grupos habilitados están las madres gestantes y familias con niños inscritos en el Bono Juana Azurduy durante el primer semestre de 2026; personas con discapacidad visual, grave o muy grave registradas en los sistemas correspondientes; además de estudiantes menores de 18 años matriculados en unidades educativas fiscales, de convenio, especiales o de educación alternativa hasta el 30 de junio de 2026.

También están incluidos menores que se encuentran en centros de acogida o recintos penitenciarios, a través de sus representantes legales.

En el caso de los adultos mayores que reciben la Renta Dignidad y no son rentistas, el pago estará habilitado a partir de diciembre de 2026.

Para verificar si están habilitados, pueden ingresar a la página web de la Gestora Pública, www.gestora.bo, o comunicarse con la línea gratuita 800 10 1070.