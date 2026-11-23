El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este lunes 23 de noviembre el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,75 por dólar estadounidense, una cotización que se mantuvo sin variaciones durante el fin de semana.

El BCB aplica desde finales de junio un esquema de tipo de cambio flexible, que permite variaciones diarias en la cotización oficial de la divisa estadounidense.

¿A cuánto está el dólar paralelo este lunes?

En el mercado paralelo, el dólar registra cambios en sus valores de referencia. De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, este lunes la cotización alcanza Bs 12,04 para la compra y Bs 12,03 para la venta.

Un día antes, la misma plataforma reportaba Bs 12,01 para la compra y Bs 12,05 para la venta. La comparación muestra un incremento de Bs 0,03 en el precio de compra y una disminución de Bs 0,02 en el de venta.

De esta manera, el valor de referencia del mercado paralelo continúa por encima del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Bolivia.

Cabe recordar que el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado y sus cotizaciones no representan un tipo de cambio oficial. El BCB, por su parte, publica diariamente el valor oficial del dólar conforme al régimen cambiario vigente.