El Comando General del Ejército de Bolivia informó que, en el marco de las actividades conmemorativas por el CCXVI aniversario de la Gran Batalla de Aroma y de su creación, desplazará militares, equipos y vehículos blindados para los preparativos y ensayos para su acto central en la ciudad de La Paz, por lo que pidió a la población no alarmarse ni especular.

Mediante un comunicado, el Ejército explicó que tales actividades se celebrarán el próximo 27 de noviembre, en instalaciones del Colegio Militar del Ejército «Cnl. Gualberto Villarroel López», ubicado en la zona de Irpavi de la urbe paceña.

“A partir de la fecha, se llevará a cabo el desplazamiento de personal militar, equipos y vehículos blindados, con el propósito de realizar los preparativos y ensayos correspondientes al acto central”, se lee en dicho escrito.

En ese sentido, el Ejército solicitó a la población no alarmarse ante el movimiento de unidades militares y evitar cualquier tipo de especulación o malinterpretación sobre dichas actividades, las cuales se desarrollan dentro del marco normal de planificación institucional.

“El Ejército de Bolivia reafirma su compromiso de servicio, disciplina y lealtad al pueblo boliviano, enalteciendo el legado de nuestros héroes, fortaleciendo su misión histórica de defender la soberanía y la unidad de la patria”, subrayó la institución.

Fuente: ABI.