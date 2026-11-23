Un aparatoso accidente de tránsito entre un vehículo tipo jeep y un trufi dejó nueve personas heridas la noche del domingo en la intersección de las calles Caine y Ricardo Soruco, al sur de la ciudad de Cochabamba.

Tras el impacto, vecinos de la zona reportaron el hecho y acudieron para auxiliar a las personas afectadas. Efectivos de la Estación Policial Integral (EPI) Alalay llegaron al lugar y encontraron a nueve heridos, entre ellos un menor de edad.

La conductora del trufi también resultó herida. Paramédicos acudieron para brindar atención médica y evacuaron en ambulancia a dos personas que presentaban lesiones de mayor consideración.

Dos personas fueron evacuadas en ambulancia

Un paramédico informó que uno de los pacientes presentaba trauma facial y otro trauma cervical, por lo que ambos fueron trasladados para una evaluación médica.

Los demás heridos presentaban policontusiones y lesiones leves. Fueron derivados a centros de salud para realizarse estudios médicos y descartar posibles complicaciones.

Los dos vehículos quedaron con daños materiales de consideración producto del impacto. Personal de Tránsito inició las investigaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.