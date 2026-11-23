La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó que el pago de las pensiones correspondientes a noviembre y el aguinaldo estarán disponibles desde el 1 de diciembre en las 40 entidades financieras habilitadas a nivel nacional.

La institución recordó que el pago de las pensiones se realiza conforme al Decreto Supremo N° 0822, del 16 de marzo de 2011, que establece que las mensualidades deben cancelarse entre el primer y, como máximo, el séptimo día del mes siguiente.

Asimismo, la Gestora dio a conocer el cronograma para el siguiente periodo de pago. Las pensiones correspondientes al mes de diciembre estarán disponibles desde el 2 de enero de 2027.

La entidad, que se encuentra bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), habilitó la línea gratuita 800 10 1610 y su página web www.gestora.bo para consultas de los beneficiarios.