El accidente ocurrió a una cuadra del cuarto anillo. Según versiones preliminares, el conductor circulaba a gran velocidad y aparentemente estaba bajo efectos del alcohol.
23/11/2026 7:45
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Un vehículo terminó con severos daños materiales tras chocar contra un poste de alumbrado público en la avenida Radial 26, a una cuadra del cuarto anillo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
De acuerdo con los primeros datos recogidos en el lugar, el motorizado circulaba a gran velocidad y su conductor aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol.
La fuerza del choque provocó importantes daños en el vehículo. Parte de su estructura quedó desprendida y terminó sobre el pavimento, mientras que el poste de alumbrado público también resultó afectado.
El vehículo quedó con las puertas cerradas y obstruyendo parcialmente la circulación en esta vía que conecta el cuarto con el quinto anillo.
Tras el accidente, el conductor se dio a la fuga y abandonó el motorizado. Se espera la intervención de Tránsito para identificar al propietario y proceder con el retiro del motorizado.
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