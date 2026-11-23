Un vehículo terminó con severos daños materiales tras chocar contra un poste de alumbrado público en la avenida Radial 26, a una cuadra del cuarto anillo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con los primeros datos recogidos en el lugar, el motorizado circulaba a gran velocidad y su conductor aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La fuerza del choque provocó importantes daños en el vehículo. Parte de su estructura quedó desprendida y terminó sobre el pavimento, mientras que el poste de alumbrado público también resultó afectado.

El vehículo quedó con las puertas cerradas y obstruyendo parcialmente la circulación en esta vía que conecta el cuarto con el quinto anillo.

Tras el accidente, el conductor se dio a la fuga y abandonó el motorizado. Se espera la intervención de Tránsito para identificar al propietario y proceder con el retiro del motorizado.