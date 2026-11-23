El Ministerio de Obras Públicas gestionó Bs 417,5 millones para proyectos carreteros y destinó Bs 44,5 millones a mejoras en los aeropuertos de El Alto, Viru Viru y Alcantarí, según el informe presentado por el ministro Mauricio Zamora sobre el primer año de gestión.

Entre los resultados destacados, la autoridad informó que se trabaja en la habilitación de 469 kilómetros de carreteras, la reactivación de nueve proyectos y el inicio de nuevas obras, entre ellas las rutas Okinawa-Los Troncos, El Salto, Puente Limón y Uyuni-Hito 60. Además, señaló que se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento en 13.255 kilómetros de rutas en los nueve departamentos.

En el sector aéreo, Zamora afirmó que BoA pasó de tener ocho a 13 aeronaves operativas. También sostuvo que se logró recuperar la empresa estatal y evitar que llegara a la quiebra. Como parte de la modernización aeroportuaria, mencionó trabajos en infraestructura, puentes de abordaje e iluminación.

El ministro también destacó el avance del proyecto del Hub de Viru Viru, cuya convocatoria contempla el diseño, construcción, equipamiento, operación, mantenimiento, modernización y financiamiento. A esto se suman acuerdos de cielos abiertos con 12 países y el proceso de certificación de cinco nuevas aerolíneas nacionales.

En materia de conectividad, informó sobre la implementación del Decreto Supremo 5509, que habilita el ingreso de servicios de internet satelital, como Starlink, además de las gestiones para incorporar a Bolivia al Corredor Internacional de Fibra Óptica mediante un acuerdo con Chile.

Respecto al transporte ferroviario, señaló que existe una hoja de ruta con la CAF y cartas de intención con Chile para reactivar las conexiones La Paz-Arica y Avaroa, con acceso a los puertos de Antofagasta y Mejillones. En vivienda, reportó que 15.175 familias, equivalentes a 47.042 personas, fueron beneficiadas.

Zamora también mencionó un crédito de 60 millones de dólares para ampliar la línea Café de Mi Teleférico hasta Pampahasi, además de fondos de Bs 1.000 millones para garantías de crédito y Bs 800 millones para crédito productivo.

Durante la presentación, el ministro cuestionó la gestión anterior y aseguró que encontró proyectos paralizados, falta de planificación y una aerolínea estatal con dificultades operativas. Asimismo, denunció presuntas irregularidades y daños económicos en distintas entidades y obras, entre ellas ENTEL, Datacom y proyectos de infraestructura.