Una escena poco común llamó la atención de los habitantes de Mapiri. Durante las primeras horas de este lunes 23 de noviembre, se reportó el derrame de oro sobre la calle Riberalta, ubicada en la zona 2 de esta población del norte paceño.

Según la información preliminar, el hecho ocurrió antes de las 08:00 de la mañana y provocó que numerosos vecinos se acercaran al lugar para buscar el metal precioso entre los espacios del adoquinado.

La posibilidad de encontrar pequeñas partículas de oro despertó la curiosidad de los pobladores, quienes comenzaron a revisar cuidadosamente la superficie de la vía.

Hasta el momento, se desconoce cómo se produjo el presunto derrame, de dónde provenía el material y qué cantidad habría quedado esparcida sobre la calle.

Mapiri es una población conocida por su actividad aurífera, donde la extracción y comercialización de oro forman parte de la economía local.