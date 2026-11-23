Desde este lunes 23 de noviembre de 2026 comenzó el pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE II), un apoyo económico temporal dirigido a determinados sectores de la población en situación de vulnerabilidad.

El beneficio consiste en tres pagos de Bs 250 cada uno, hasta alcanzar un monto máximo de Bs 750 por beneficiario, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa.

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó que el desembolso será progresivo, según el día de nacimiento de las personas habilitadas, con el objetivo de organizar la atención y evitar aglomeraciones en las entidades financieras.

¿Qué día te toca cobrar? Revisa el cronograma

Imagen generada con IA - Red Uno.

Por ejemplo, una persona nacida el 12 de julio podrá cobrar desde el lunes 23 de noviembre, siempre que figure como beneficiaria habilitada. En cambio, alguien nacido un día 29 deberá esperar hasta que su fecha sea incorporada al cronograma.

¿Quiénes pueden acceder al Bono PEPE II?

La normativa contempla a grupos específicos, entre ellos:

Mujeres gestantes inscritas en el Bono Juana Azurduy dentro de los plazos previstos y madres, padres o titulares de cobro acreditados de niñas y niños registrados en ese programa.

Personas con discapacidad visual beneficiarias del Bono Anual de Indigencia y personas con discapacidad grave o muy grave registradas en los sistemas correspondientes.

Adultos mayores que reciben Renta Dignidad y no cuentan con una pensión o renta de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Padres, madres o tutores de estudiantes menores de edad de unidades educativas fiscales y de convenio, así como de las modalidades educativas contempladas por la norma.

Representantes autorizados de niñas, niños y adolescentes de centros de acogida, casas cuna y establecimientos penitenciarios.

¿Qué necesitas para cobrar?

Los beneficiarios deben contar con su cédula de identidad original y vigente y verificar previamente que se encuentran habilitados.

¿Qué pasa si no cobras el día que te corresponde?

Las personas registradas podrán efectuar el cobro en una fecha posterior, según las condiciones de pago establecidas.

La reglamentación fija el 30 de abril de 2027 como plazo máximo para cobrar pagos rezagados. Esto significa que el dinero no se pierde inmediatamente por faltar a la primera jornada, pero tampoco debe considerarse disponible de manera indefinida.