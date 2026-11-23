Lo confundieron con un ladrón de motocicletas, lo sacaron de su vivienda, lo golpearon y le prendieron fuego. Diez días después de luchar por su vida, Sergio Cruz Landívar, de 31 años, murió a causa de las graves lesiones y quemaduras que sufrió en una localidad entre Yapacaní y Santa Fe. Ahora, su familia exige justicia y pide que los responsables sean identificados y castigados.

Juan Carlos Ramos, hermano de la víctima, relató que Sergio fue acusado de robar una motocicleta y que, pese a insistir en su inocencia, nadie quiso escucharlo. Según su testimonio, los pobladores lo hicieron recorrer la plaza de Yapacaní y Santa Fe mientras le exigían que devolviera el vehículo.

“Lo confundieron. Fueron y lo sacaron de su casa de él. Prácticamente lo confundieron. Lo hicieron pasear por toda la plaza de Yapacaní, Santa Fe, pidiéndole la moto robada. Él suplicaba, él pedía, decía, soy inocente, soy inocente. Mil veces lo repitió, soy inocente. Y nunca le creyeron”, contó Ramos.

La situación terminó de manera brutal. Según la denuncia de la familia, varias personas llegaron hasta la vivienda de Sergio, donde sus hijos presenciaron cómo se lo llevaron. Posteriormente, lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego.

Juan Carlos Ramos, hermano de Sergio Cruz Landívar, durante una entrevista televisiva sobre el caso ocurrido entre Yapacaní y Santa Fe. FOTO: RED UNO DIGITAL.

El familiar también cuestionó la actuación policial y aseguró que los efectivos no intervinieron cuando su hermano era agredido. “En ese momento la Policía prácticamente no hizo nada porque a él lo agarraron las personas de Yapacaní. La Policía prácticamente no hizo nada. Recién apareció cuando a mi hermano le prendieron fuego”, manifestó.

De acuerdo con su relato, los policías recién llegaron cuando Sergio ya estaba en llamas e intentaron apagar el fuego para trasladarlo en una camioneta y brindarle atención médica.

Ramos afirmó que la familia tiene identificadas a dos personas, una mujer y un hombre que aparece con el rostro cubierto, a quienes señala por su participación en los hechos. También aseguró que Sergio negó repetidamente cualquier relación con el supuesto robo.

Una patrulla de la Policía Boliviana y varias personas durante la noche, en una imagen vinculada al caso ocurrido entre Yapacaní y Santa Fe.

“Que devuelva la moto, le preguntaban dónde está la moto, y él repetía una y mil veces, decía, soy inocente, yo no lo conozco a él, yo trabajo, vivo en el barrio Los Ángeles, todo eso lo que prácticamente se ve en el video, todo eso lo repetía una y mil veces, nunca le hicieron caso”, recordó.

Sergio se dedicaba a realizar trabajos de albañilería y otros oficios para mantener a sus dos hijos, de 12 y 3 años. Según su hermano, no tenía relación con el robo que le atribuían y había sido liberado anteriormente por la Policía.

Uno de los aspectos que más indignación causa a la familia es que, después de la agresión, una de las personas involucradas habría reconocido públicamente que se confundieron y pidió disculpas.

Juan Carlos Ramos, hermano de Sergio Cruz Landívar, durante una entrevista televisiva sobre el caso ocurrido entre Yapacaní y Santa Fe. FOTO: RED UNO DIGITAL.

“Exactamente, él trabajaba, tiene dos hijitos de 12 y 3 añitos, y él prácticamente salió de ahí, de su casa, volvió y lo confunden, porque después creo, sale la señora diciendo que me confundí, pidiendo disculpas, con disculpas no podemos hacer nada, porque ya mi hermano falleció, él se llevó prácticamente la peor parte”, expresó Juan Carlos.

El familiar insistió en que las disculpas difundidas en redes sociales no reparan la muerte de Sergio ni el sufrimiento que atraviesa la familia.

“Sí, exactamente eso, salió así en las redes sociales, en el Facebook, todo salió, que se confundieron, estaban pidiendo disculpas, pero las disculpas no sirven de nada, porque ya mi hermano está fallecido, no podemos hacer nada, lo único que pido yo y mi familia es justicia, que se haga justicia por mi hermano, y que nos devuelvan todo lo que hemos gastado, porque prácticamente ahorita mi familia y yo estamos endeudados, no sabemos de dónde sacar plata ahorita”, afirmó.

La denuncia que no fue recibida

A la tragedia se suma otro reclamo. Juan Carlos aseguró que, cuando intentaron acudir a la Policía de Yapacaní para presentar la denuncia, no recibieron la atención que esperaban.

“Mi hermano en Yapacaní, él fue, quiso asentar la denuncia y los policías no le tomaron importancia en ese momento”, denunció.

Según su versión, los efectivos le pidieron que regresara otro día porque la comandancia se encontraba en arreglos. “Que vuelva otro día, que todavía no, porque estaban en arreglos de la comandancia de la Policía”, relató.

El familiar aseguró que cuenta con documentos y pruebas, entre ellos la carta de libertad de Sergio, que demostrarían que había sido liberado después de su aprehensión. Sin embargo, indicó que todavía deben recoger el resultado de la autopsia para completar la documentación.

Mientras tanto, la familia tuvo que trasladar y sepultar a Sergio en Santa Cruz, además de cubrir los gastos médicos y funerarios, para lo cual contrajo deudas.

“Sí. Aquí lo sepultamos aquí en Santa Cruz. Hicimos todo lo posible para recaudar para la funeraria, pagar los gastos del hospital. Todos prácticamente estamos endeudados. Pido justicia y que se haga justicia. Que las personas que le hicieron eso a mi hermano, que paguen”, clamó Juan Carlos.

La familia anunció que volverá a Yapacaní para formalizar la denuncia y presentar las pruebas que tiene en su poder. Su pedido es que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y que quienes participaron en la agresión respondan ante la justicia.

“Que me ayuden, me ayuden a mí, a mi familia, prácticamente a esclarecer el caso y que se haga justicia por mi hermano. Porque no es posible que las personas hagan justicia por mano propia”, expresó.

Sergio Cruz Landívar tenía 31 años y murió después de diez días de permanecer internado por las graves quemaduras y lesiones que sufrió. Dejó a dos hijos de 12 y 3 años. Para su familia, ninguna disculpa podrá devolverles al padre, hermano e hijo que perdieron. Ahora esperan que su muerte no quede impune y que las autoridades investiguen y sancionen a los responsables.