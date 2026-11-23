Cochabamba registrará temperaturas elevadas de hasta 34 grados entre este lunes y miércoles, mientras que para el jueves se prevé un cambio en las condiciones del tiempo, con cielos nubosos y altas probabilidades de precipitaciones, según el pronóstico del meteorólogo de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Luis Ticona.

Durante este lunes se espera cielo parcialmente nuboso por la mañana y poco nuboso por la tarde, con mayor radiación solar y temperaturas que podrían alcanzar los 32 grados.

Estas condiciones se mantendrán el martes y miércoles, con máximas de entre 32 y 34 grados. Sin embargo, para el jueves se pronostica un descenso de temperaturas, que podrían llegar hasta los 25 grados, acompañado de nubosidad y altas probabilidades de lluvia.

El meteorólogo indicó que el viernes y durante el fin de semana nuevamente se prevé un ascenso de las temperaturas.

Asimismo, recomendó a la población tomar precauciones ante las precipitaciones, debido a que podrían generar acumulaciones de agua en diferentes sectores de la ciudad.

Senamhi explica las causas de las temperaturas

Por su parte, el director regional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Erick Sosa, dijo que Cochabamba atraviesa condiciones térmicas anómalas, con temperaturas máximas por encima de los valores habituales.

Señaló que este comportamiento responde a la combinación de aire cálido y seco que ingresa desde el océano Pacífico, humedad procedente de la Amazonía y la inestabilidad atmosférica del sur.

"Esta combinación de las tres entidades ocasiona temperaturas altas, nubosidad y precipitaciones", remarcó.

También indicó que el calor excesivo genera movimientos verticales de aire que, junto con la inestabilidad, pueden provocar tormentas intensas y de corta duración, como las registradas recientemente en la ciudad.

Sosa anticipó que entre diciembre y enero se podrían registrar temperaturas más elevadas debido a las condiciones atmosféricas asociadas al fenómeno de El Niño.

Mencionó que este fenómeno intensificó el ingreso de aire cálido y seco desde el océano Pacífico, aunque no está impidiendo la entrada de humedad desde la Amazonía, que favorece las precipitaciones en el trópico y la región andina.