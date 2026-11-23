El ministro de Economía, Christian Morales, alertó sobre posibles estafas durante el pago del bono PEPE II y pidió a los beneficiarios no realizar transferencias ni pagos mediante códigos QR que sean solicitados por terceras personas.

La autoridad aclaró que el proceso no requiere trámites adicionales ni el envío de información personal para acceder al dinero, debido a que el Gobierno ya cuenta con las bases de datos de las personas habilitadas.

"No se dejen llevar por algunos pagos que les quieran sugerir que se hagan a través de QR. No hay ningún pago en esta índole", advirtió Morales.

El ministro explicó que los desembolsos se realizan mediante entidades financieras, entre ellas el Banco Unión y otros canales de atención habilitados.

También señaló que existen transferencias electrónicas para las personas que fueron registradas previamente bajo esa modalidad.

"Nosotros estamos pagando a través de entidades financieras, a través del Banco Unión y todos los otros canales de atención que tenemos, pero bajo ningún motivo nosotros vamos a mandar los recursos a través de un QR", afirmó.

Morales remarcó que no es necesario proporcionar datos adicionales para habilitar el beneficio, porque la identificación de los beneficiarios se realizó mediante el cruce de registros oficiales de los programas sociales.

La autoridad pidió a la población mantenerse alerta ante posibles engaños y recordó que el único requisito para realizar el cobro presencial es presentar la cédula de identidad física y vigente.