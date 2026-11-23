La Alcaldía de Cochabamba presentó 'Urby', una aplicación digital que permitirá a los usuarios consultar en tiempo real la ubicación de los micros, conocer las rutas hacia sus destinos y pagar el pasaje mediante código QR. El sistema se encuentra en etapa de prueba piloto y comenzó a funcionar el viernes.

El director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, explicó que la plataforma busca modernizar y digitalizar el servicio de transporte público a través de tres aspectos: mejorar la organización de los sindicatos, facilitar información a los pasajeros y habilitar el pago electrónico.

En cuanto al control del transporte, señaló que la aplicación permitirá monitorear el recorrido de los vehículos e identificar posibles inconvenientes, como bloqueos, pinchazos o altercados que impidan continuar con el servicio. De esa manera, se podrá gestionar el envío de otras unidades y regular las frecuencias.

Respecto a los usuarios, Rojas indicó que podrán buscar su destino en el mapa para conocer qué líneas deben tomar. También podrán consultar la ubicación de los micros que realizan el recorrido de ida y vuelta, planificar sus tiempos y verificar si una unidad está llena o si el siguiente vehículo tiene espacio disponible.

Pago mediante QR

La aplicación también incorpora el pago del pasaje mediante código QR. Cada vehículo tendrá un código ubicado en un lugar estratégico para que los pasajeros puedan escanearlo y realizar el pago.

Rojas informó que desde este lunes la población puede descargar la aplicación y solicitar la recarga de saldo. Para utilizar este mecanismo, los usuarios deberán adquirir una tarjeta virtual desde el celular y gestionar la carga de crédito.

Asimismo, indicó que se busca habilitar un registro para estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), con el propósito de facilitar el pago mediante QR.

Prueba piloto con tres líneas

El director de Movilidad Urbana precisó que, por el momento, tres líneas de transporte participan en la prueba piloto. Explicó que los conductores registrados solo deben activar la opción de inicio de servicio desde sus celulares para que los usuarios puedan conocer la ubicación de los vehículos.

Añadió que el sistema no requiere una inversión adicional de los transportistas y que puede continuar funcionando para los usuarios incluso cuando no tienen conexión a internet, debido a que la información se sincroniza cuando retorna la señal.

Rojas señaló que el municipio evaluará durante 30 días el mecanismo de relacionamiento entre los transportistas, la empresa y la población, mientras se realizan ajustes a la plataforma de acuerdo con las necesidades del servicio.