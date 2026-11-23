El exvicepresidente Álvaro García Linera confirmó que se encuentra nuevamente en el exilio y que actualmente permanece en México bajo asilo político.

A través de una publicación en la revista Ant/agón, expresó que tomar esta decisión fue una de las más difíciles de su vida y denunció que su salida del país responde a una presunta persecución política y judicial.

“Tomar esa decisión ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que asumir”, escribió García Linera en una reflexión titulada El exilio, difundida también a través de sus redes sociales.

En su publicación, el exvicepresidente sostuvo que su salida de Bolivia está relacionada con la admisión de una proposición acusatoria en su contra y contra el expresidente Evo Morales, dentro del caso Hotel Las Américas, ocurrido en Santa Cruz en 2009.

García Linera calificó el proceso como un juicio político y aseguró que su objetivo sería castigar el proceso indígena que gobernó Bolivia durante los 14 años de gestión de Morales.

Asimismo, cuestionó el uso de la justicia contra opositores políticos y sostuvo que América Latina, particularmente Bolivia, atraviesa una etapa en la que los procesos judiciales son utilizados como mecanismos de persecución.

Lamenta alejarse de su familia y sus luchas

En su reflexión, García Linera expresó su tristeza por tener que dejar temporalmente a su familia, sus compañeros políticos y los lugares donde desarrolló gran parte de su trayectoria.

Recordó especialmente sus vínculos con las comunidades indígenas del altiplano y los valles, cuyos integrantes, afirmó, marcaron su formación política.

El exvicepresidente también mencionó que anteriormente recibió solidaridad durante sus estadías en Argentina y Brasil, y que ahora espera encontrar ese mismo respaldo en México.

Pese a su situación, García Linera expresó confianza en que los pueblos indígenas volverán a gobernar Bolivia y reconstruirán la soberanía nacional.

El exvicepresidente concluyó que el exilio representa una pérdida personal difícil de recuperar, aunque aseguró que buscará reinventar el porvenir a través de nuevas luchas y victorias políticas.