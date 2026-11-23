El pago del bono PEPE II comenzó este lunes 23 de noviembre en Bolivia y los beneficiarios tendrán plazo hasta el 23 de enero para retirar el primer desembolso de Bs 250.

Quienes no hayan cobrado durante ese periodo podrán acumular el primer y segundo pago y recibir Bs 500 en una sola visita a la entidad financiera.

El ministro de Economía, Christian Andrés Morales, precisó que el primer pago bimensual de Bs 250 estará disponible hasta el 23 de enero. Si una persona no realizó el cobro durante esos dos meses y acude precisamente en esa fecha, podrá recibir Bs 500, correspondientes al primer y segundo desembolso.

"El 23 de enero podría cobrar 500 bolivianos si es que no ha ido a su entidad financiera durante estos dos primeros meses del pago del bono PEPE II", sostuvo el ministro.

Asimismo, indicó que el programa contempla tres pagos bimensuales y que se habilitará un mes adicional para quienes no hayan retirado el dinero durante los periodos establecidos, de manera que puedan cobrar los tres desembolsos acumulados.

Para acceder al beneficio, los ciudadanos únicamente deben presentar su cédula de identidad física y vigente en las entidades financieras habilitadas.

Morales aclaró que no se aceptarán fotocopias, debido a los procedimientos de seguridad exigidos por las entidades financieras.