La selección boliviana de fútbol de talla baja afrontará este lunes su último compromiso de la fase de grupos del Mundial de Marruecos 2026. La Verde se medirá ante Sudán, desde las 17:45 (hora boliviana), con el objetivo de conseguir su tercera victoria consecutiva y terminar como líder de su serie.

El combinado nacional llega motivado después de conseguir dos importantes triunfos. En su debut goleó por 6-0 a Francia y posteriormente protagonizó una remontada frente a México, al que venció por 3-1.

Con esos resultados, Bolivia sumó seis puntos y aseguró anticipadamente su clasificación a los cuartos de final. Ahora tendrá la oportunidad de cerrar esta primera etapa con puntaje perfecto.

Su rival también llegará con expectativas de avanzar. Sudán viene de protagonizar un intenso empate 3-3 frente a Francia, por lo que buscará complicarle el camino al seleccionado boliviano.

¿En qué grupo está Bolivia?

La Verde integra el Grupo 2 junto a Francia, México y Sudán. El Mundial de Fútbol de Talla Baja Marruecos 2026 reúne a 16 selecciones, distribuidas en cuatro grupos, y se disputa en Rabat entre el 21 y el 29 de noviembre.

La competencia corresponde a la segunda edición de la Copa del Mundo de esta disciplina, después del primer campeonato disputado en Argentina en 2023.

¿A qué hora juega Bolivia y dónde verlo en vivo?

El partido entre Bolivia y Sudán se disputará este lunes 23 de noviembre, desde las 17:45, hora boliviana.

Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Federación Internacional de Fútbol de Talla Baja (FIFTB).

La Verde quiere terminar la fase de grupos en lo más alto y llegar fortalecida a los cuartos de final, con la ilusión de seguir haciendo historia para el fútbol boliviano.