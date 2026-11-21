¡Qué primer tiempo de Bolivia! La Verde sorprende a Francia y se marcha al descanso con una ventaja de 3-0 en el Mundial de Fútbol de Talla Baja que se disputa en Marruecos.

Con un juego basado en la posesión y el buen trato del balón, el equipo boliviano le quita protagonismo a los franceses, comienza a manejar los tiempos del partido y encuentra los espacios para hacer daño. En una escena casi irónica, Bolivia muestra un fútbol de toque y circulación que suele asociarse con el estilo europeo, ante una Francia que no consigue imponer su juego.

La selección nacional aprovecha ese dominio para convertir tres goles y cerrar una primera mitad sobresaliente. La Verde no solo consigue una diferencia importante en el marcador, sino que también deja una buena imagen por su propuesta futbolística.

El segundo tiempo será clave para sostener la ventaja y buscar un debut inolvidable en la cita mundialista.