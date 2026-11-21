La espera terminó. Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentan este sábado 21 de noviembre en una final que promete emociones, goles y mucha tensión. Ambos equipos buscarán levantar el trofeo de la Copa Sudamericana en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El encuentro comenzará a las 18:30, hora de Bolivia, y tendrá como protagonistas a dos clubes que llegan con la ilusión de conquistar un nuevo título internacional.

Boca buscará sumar su tercer campeonato de la Sudamericana y volver a festejar a nivel continental, mientras que Atlético Mineiro intentará conquistar por primera vez este certamen, después de haber perdido la final de la pasada edición ante Lanús.

¿Cómo llegan Boca Juniors y Atlético Mineiro?

El conjunto argentino llega motivado después de una buena campaña y de superar a Vasco da Gama en las semifinales. Bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, el Xeneize intentará cerrar la temporada con una nueva consagración internacional.

Por su parte, Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, buscará recuperarse de una racha complicada de resultados. El equipo brasileño acumula siete partidos sin conocer la victoria y tendrá una oportunidad importante para cambiar su presente y quedarse con el título.

Posibles alineaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

DT: Rodolfo Arruabarrena.

Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra.

DT: Eduardo Domínguez.

¿Quién será el árbitro de la final?

La Confederación Sudamericana de Fútbol designó al uruguayo Andrés Matonte como árbitro principal del compromiso. Estará acompañado por sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas como asistentes, mientras que el paraguayo Juan Benítez será el cuarto árbitro.

En el VAR estará el uruguayo Antonio García.

¿A qué hora juegan y dónde ver Boca vs. Atlético Mineiro?

La final de la Copa Sudamericana se disputará este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Bolivia: 18:30.

Colombia, Perú y Ecuador: 17:30.

Argentina, Brasil, Uruguay y Chile: 19:30.

La transmisión estará disponible a través de ESPN y DSports, además de las plataformas de streaming habilitadas en cada territorio.

Boca vs. Atlético Mineiro: seguí el minuto a minuto en vivo

La página web de Red Uno realizará una cobertura especial de la gran final de la Copa Sudamericana, con un minuto a minuto en vivo para que los aficionados puedan seguir cada detalle del encuentro.

La cobertura incluirá las incidencias más importantes, las jugadas de peligro, las ocasiones de gol, las tarjetas, los cambios y cada anotación que pueda definir al nuevo campeón del torneo continental.

Boca y Mineiro tienen una cita con la historia. Solo uno podrá levantar la copa y celebrar la conquista de la Sudamericana 2026.