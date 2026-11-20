Agapito Orozco, conocido como el “Fenómeno Minero”, afrontará este viernes uno de los desafíos más importantes de su carrera: su debut en la Legacy Fighting Alliance (LFA), una de las plataformas de artes marciales mixtas que proyecta talentos hacia la UFC.

El boliviano será protagonista de la pelea coestelar del LFA 247: Breno vs. Torres, que se disputará en el Arizona Financial Theatre de Phoenix. Su rival será el estadounidense Chance “The Typhoon” Ikei, en un combate de peso mosca (125 libras), pactado a tres asaltos.

Orozco llega con un récord invicto de seis victorias y buscará ampliarlo frente a un rival que registra siete triunfos y una derrota.

Pero su presentación también tendrá un significado especial fuera de la jaula. Durante el pesaje, el cochabambino lució la bandera boliviana, un chaleco con bordados tradicionales y el guardatojo de su abuelo, un minero de Huanuni que ha acompañado a su familia durante más de cuatro décadas.

El casco representa sus raíces y el homenaje a sus antepasados. “Siento esa energía cada vez que me lo pongo; es complicado de explicar, pero es muy especial para mí”, expresó en una entrevista con Los Tiempos.

Nacido en Quillacollo, Cochabamba, Orozco tiene 28 años y construyó su camino en las artes marciales después de practicar disciplinas como kickboxing, judo, muay thai y boxeo. Actualmente entrena en el reconocido Entram Gym, en Tijuana, México, bajo la dirección de Raúl Arbizu.

Su última victoria llegó el 7 de marzo de 2026, cuando derrotó por nocaut técnico al mexicano Ulises Ceniceros en Querétaro. Desde entonces mantiene su récord de 6-0.

El camino hasta esta oportunidad estuvo marcado por sacrificios. El peleador contó que tuvo que financiar gran parte de su carrera mediante kermeses, préstamos y diferentes trabajos, entre ellos mecánico, seguridad y limpieza, mientras mantenía jornadas de entrenamiento de hasta ocho horas.

Ahora, Orozco representa a Bolivia y México en una plataforma que ha servido de trampolín para numerosos peleadores que posteriormente llegaron a la UFC.

Su objetivo es mantener el invicto y aprovechar esta oportunidad internacional para acercarse al sueño de convertirse en el primer boliviano en llegar a la máxima organización de las artes marciales mixtas.