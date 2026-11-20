Sporting Santa Cruz e I9 Futebol Clube, con sede en Ribeirão Preto, São Paulo, impulsan una alianza que amplía las oportunidades de formación de sus jóvenes futbolistas. El acuerdo, anunciado en octubre, es fortalecido en pleno desarrollo de la Copa Alcans donde compiten ambos clubes y contempla, cooperación deportiva y experiencias internacionales para complementar el trabajo que ambas instituciones realizan con sus jugadores.

En ese marco, Rodrigo Marion, de Sporting Santa Cruz, y Eduardo, de I9, conversaron en un podcast, sobre el alcance de esta alianza y sobre el proyecto que se viene construyendo en Bolivia.

“Es una gran alegría para nosotros anunciar esta alianza con Sporting Santa Cruz. Una vez más su presencia en Brasil junto a nosotros en la Alcans Sub-16. Quiero felicitarlo por todo el proyecto que está iniciando, sé lo difícil que es iniciar algo así, pero sin duda es una de las personas más capacitadas que conozco para hacer este proyecto en Bolivia, que hoy ya se convirtió en una referencia. Es un enorme placer tenerlo aquí, gracias por la confianza, por el cariño de siempre”, señaló Eduardo.

Rodrigo destacó la importancia de tener un aliado en Brasil, por ser una referencia mundial del fútbol a nivel juvenil y profesional.

“Bolivia ahora tiene un hermano aliado que es I9 Futebol Clube, y nosotros nos sentimos como en casa y queremos que ustedes sientan lo mismo cuando visiten Bolivia”, expresó.

“Este es el comienzo de algo muy grande que vamos a hacer juntos”, agregó Marion.

Estancias formativas en Bolivia y Brasil

Uno de los principales componentes del convenio es la posibilidad de que futbolistas de ambas instituciones realicen estancias temporales en el otro país y se integren al entorno deportivo y formativo del club anfitrión.

Para los jugadores de Sporting, esto abre la oportunidad de conocer de cerca el trabajo de una institución brasileña cuyas categorías de base participan en el Campeonato Paulista. A su vez, los futbolistas de I9 podrán incorporarse temporalmente al entorno de formación de Sporting en Santa Cruz.

El intercambio permitirá conocer otras metodologías de entrenamiento, adaptarse a distintos estilos de juego y convivir con compañeros de otra cultura. Su alcance dependerá de la coordinación entre las instituciones para cada experiencia.

Sobre ello, Eduardo destacó que poder tener un equipo y convertir un torneo en internacional, donde se genera esa oportunidad para los brasileños, es parte de lo que siempre buscan: dar experiencia de juegos, de torneos y convivir con personas de otros países, como parte de una formación deportiva y de personas.

“Es un placer tenerlos aquí, espero que hayan sido bien recibidos, que vuelvan siempre. Con seguridad nosotros vamos a Santa Cruz”, afirmó.

Rodrigo confirmó que la próxima visita será en Santa Cruz, donde podrán disfrutar de tener un equipo de I9 y compartir también las experiencias que tienen en Bolivia, experiencias culturales. “Sabemos que el desarrollo de los jugadores jóvenes no es solamente en campo, sino también fuera de campo, la parte cultural, el idioma, el poder compartir con compañeros de edades similares y poder crecer. La educación es importante, ambos creemos en eso y es importante seguir trabajando en ello para poder mantener esa sinergia entre los proyectos”, dijo.

Conocimiento y competencia internacional

La alianza también contempla compartir conocimientos y desarrollar iniciativas conjuntas de formación. Ambas instituciones sostienen una visión que integra preparación deportiva, educación, salud, nutrición y valores como parte del crecimiento de sus futbolistas.

La participación en torneos internacionales constituye otro componente del acuerdo. Estas competencias ofrecerán a los jugadores oportunidades para poner a prueba su preparación frente a equipos de otros entornos y sumar experiencias que contribuyan a su desarrollo.

“Me siento honrado de ver algo parecido, algo que se está construyendo ahora en Bolivia, con un socio de tanto conocimiento como eres tú. Tenemos mucha suerte, cuenta con nosotros para tener atletas, este intercambio entre personas, entre profesionales, entre metodologías. Ya lo hacemos en el día a día entre tú y yo, pero creo que podemos integrar a otras personas que trabajan en este universo del fútbol y construir algo diferente. Te esperamos aquí más veces y cuenta con nosotros”, expresó Eduardo.

El proyecto detrás de Sporting Santa Cruz

Rodrigo Marion también contó su trayectoria y cómo nació Sporting Santa Cruz. Explicó que su experiencia comenzó trabajando con niños refugiados de África, que buscaban a través del fútbol ser algo, y que tuvo la oportunidad de trabajar con ellos y crear una fundación para ellos. Muchos de ellos pudieron estudiar y salir adelante, y algunos llegaron a la selección de Estados Unidos, lo que lo motivó a trabajar más con el fútbol, apoyando a los jóvenes sin importar la raza ni el idioma.

A partir de allí inició una carrera en el fútbol competitivo a nivel mundial, dirigiendo selecciones de Estados Unidos. “Eso es del año 2010 al 2015, fueron cinco, seis años que trabajé con la selección de Estados Unidos, y a partir de ahí inicié también mi trayectoria con un club de la MLS, el New York City Football Club. Con ellos alcanzamos grandes logros, pudimos proveer jugadores a la selección nacional, un gran porcentaje de los jugadores Sub-17 y Sub-20 de Estados Unidos venían de New York City Football Club”, relató.

Después de 20 años viviendo afuera, volvió a Sudamérica y llegó a Bolivia con Club Bolívar, con el respaldo de City Football Group detrás del proyecto, el cual ejecutaron por cinco años. “Mitad de la selección Sub-17 de Bolivia, la cual clasificó al Mundial luego de 38 años, viene del proyecto que elaboramos hace cinco años. Es un hito importante para Bolivia”, señaló.

Sobre el nacimiento de Sporting, indicó que ya radicado en Bolivia, conociendo bien el medio, vio que teniendo un proyecto propio podía hacer mucho más de lo que podría haber hecho con otro club, y así pudo construir algo nuevo e innovador.

Actualmente, el proyecto cuenta con 300 jugadores, niños y niñas, y al año apunta a llegar a 600. En el corto tiempo desde que armaron el proyecto, ya están entre los cinco mayores de Santa Cruz. Además, tiene un fuerte componente social: el 50% de los jugadores son becados, no pagan nada, y en el fútbol femenino el 75% son becadas. Este año lanzaron una fundación para ayudar aún más a los jugadores que no tienen recursos, con apoyo en alimentación y educación.

“Para mí es continuar con el sueño que hice, ayudando a esos jóvenes africanos, ahora en Bolivia poder hacerlo con mi propia gente me motiva aún más”, afirmó Marion.

Al cierre de la conversación, Rodrigo agradeció a la gente que los recibe con tanto cariño en Brasil y dejó una frase que resume la alianza: “Bolivia ahora tiene un hermano aliado que es I9 Futebol Clube, y nosotros nos sentimos cada vez que venimos aquí a Innove, nos sentimos como en casa”.

Con este vínculo, Sporting amplía su propuesta formativa mediante una relación de cooperación con el fútbol brasileño. El propósito es acompañar el entrenamiento cotidiano con oportunidades de aprendizaje, convivencia y competencia fuera del país.