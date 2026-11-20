José Mourinho, entrenador del Real Madrid, restó importancia a las declaraciones de Vinícius sobre que había entrenado menos en el verano y declaró que "lo importante es cómo se prepara para este período" en la previa del encuentro de su equipo ante el Celta de Vigo (sábado, 21 de noviembre, 21:00 horas/20:00 GMT).



"El inicio de la temporada ha pasado, era verano, ahora es otoño-invierno. Es el período que nos interesa. Tengo poco que decir a las declaraciones de Vinícius. Lo importante es cómo se prepara para este período, que es crítico, muy difícil. La Copa del Rey está llegando, son tres competiciones para jugar, después viene la Supercopa, es una acumulación de partidos. Obviamente queremos un buen Vinícius y ese es el que esperamos", añadió.



"Creo que no me preparé de la mejor manera después del Mundial, porque el impacto de la eliminación fue muy grande para todos los brasileños. Perder tan pronto fue algo que no esperábamos. Aproveché las vacaciones para descansar, desconectar y pasar más tiempo con mi familia. Terminé entrenando menos que en los últimos años", había reconocido el brasileño en la rueda de prensa previa al amistoso que Brasil disputó este martes frente a Singapur.



"Ya ha pasado, verano e invierno, calor y frío, ha pasado el verano, ha pasado el impacto del Mundial, ha pasado un período donde un chico, porque uno con 25 años es un chico, ha hecho sus valoraciones, su análisis. A lo mejor podría no haberlo dicho, pero a mí no me gusta criticar la honestidad, la apertura", admitió Mourinho.



"Ahora empieza el invierno, la verdadera acumulación, y es ahí donde Vinícius puede hacer una gran diferencia para nosotros con la gran experiencia que ya tiene de llegar a esos momentos de la temporada y ser decisivo. Es un jugador al que todos quieren en el vestuario, a veces hay este tipo de jugadores que el vestuario no lo tiene como uno de ellos, Vinícius es exactamente lo contrario. Él está muy empeñado en volver a ser decisivo para el Real Madrid, como ha sido muchos años", resumió su entrenador.



Vinícius regresa del parón de selecciones libre de la sanción que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego en LaLiga durante cuatro partidos. Mourinho no confirmó si ante el Celta volverá de titular: "Titular, desde el banquillo, en la grada, da igual. Es una cosa extraña, hace un par de semanas hablaban de Vinícius como si fuera el problema gigante que el Real Madrid tenía, y después de meter contra Singapur y Japón ya se habla de Vinícius. Le hemos siempre intentado ayudar y es lo que vamos a continuar haciendo".



El técnico portugués insistió en que nadie tiene su sitio asegurado en el once. "Aquí no tenemos jugadores con privilegios, que tienen que jugar por decreto, aquí tenemos un grupo de gente que trabaja para el equipo, para el Real Madrid. El Real Madrid tiene que tener una plantilla fuerte, con soluciones, donde el entrenador no está preocupado por que un jugador está lesionado, por que uno ha ido con la selección y ha llegado cansado... Yo quiero jugadores que me den opciones de hacer una gran temporada, no 11 jugadores buenos, quiero muchos", zanjó. EFE