Una situación particular tiene como protagonista a Hugo Souza, arquero del Corinthians de Brasil. El futbolista de 27 años espera dos hijas con distintas mujeres, cuyos nacimientos están previstos con apenas dos meses de diferencia.

Según informó el medio brasileño Globo Extra, una de las futuras madres es Rai Araújo, influencer que mantiene una relación con el guardameta desde 2022. Actualmente atraviesa el sexto mes de embarazo y espera una niña.

La propia Araújo confirmó la noticia y compartió en sus redes sociales que el embarazo no fue planificado y que inicialmente atravesó momentos difíciles.

“Este embarazo no fue planeado, no fue esperado. No hubo fiesta de bienvenida, sorpresas ni felicitaciones. Fue un embarazo silencioso. Comenzó con lágrimas, dolor y mucho miedo. ¡Pero seguí adelante! Y fue lo mejor que hice”, expresó.

Rai Araújo una de las parejas de Hugo Souza. Foto: redes sociales.

La otra futura madre es Rauany Barcellos, expareja del arquero, quien se encuentra en el octavo mes de gestación. Ambos habían anunciado el embarazo a finales de julio, pese a que su relación había terminado en abril.

La bebé se llamará Pétala. Para Barcellos, este embarazo llega después de haber sufrido la pérdida de un embarazo de mellizos durante el año pasado.

La coincidencia de ambos embarazos generó repercusión en los medios de comunicación y las redes sociales de Brasil, donde la vida personal del arquero pasó a ocupar los titulares.

Rauany Barcellos, expareja del arquero, quien se encuentra en el octavo mes de gestación. Foto: redes sociales.

Mientras tanto, Hugo Souza continúa su carrera en el Corinthians, equipo al que llegó después de formarse en Flamengo y tener una experiencia en el fútbol portugués con el Chaves. Su rendimiento bajo los tres palos también lo llevó a estar en el radar de la selección brasileña.