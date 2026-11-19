Un curioso momento protagonizado por el futbolista turco Arda Güler se volvió viral en redes sociales durante un partido de la UEFA Nations League entre Turquía y Francia. El jugador se acercó a la grada para pedir agua a los aficionados, pero la respuesta de los hinchas superó cualquier expectativa.

En las imágenes que circulan en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok, se observa cómo Güler hace un gesto para solicitar agua a los seguidores que se encontraban cerca del campo de juego.

La reacción fue inmediata. Los aficionados comenzaron a lanzarle botellas, vasos y hasta una bolsa llena de pequeños recipientes con agua, provocando una lluvia de objetos que sorprendió al futbolista.

El episodio generó numerosas reacciones en redes sociales, donde los usuarios compartieron el video y destacaron la peculiar respuesta de la hinchada ante el pedido del jugador.